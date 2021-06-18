Из-за сильных ливней на территории Донецкой области, в Мариупольском районе подмыло Калининскую дамбу на реке Кальчик. Об этом сообщает ГСЧС.

Из-за повреждения дамбы в реке на 1 метр поднялся уровень воды, что вызвало поднятие уровня воды и в Старокрымском водохранилище возле Мариуполя. Идет перелив воды через плотину водохранилища, сообщил глава Мариупольского района Степан Масхма.

В результате сброса воды затоплены села Малая Янисоль и Кременевка. У местных жителей подтопило дома и огороды, у многих погибла домашняя птица.

Спасатели из ГСЧС оказывают помощь местным жителям.

Напомним, что в июне практически всю территорию Украины накрыли сильные дожди. Во многих населенных пунктах канализационные системы не выдержали напора стихии, что вызвало масштабные подтопления.