Под Мариуполем прорвало плотину и затопило два села (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Из-за сильных ливней на территории Донецкой области, в Мариупольском районе подмыло Калининскую дамбу на реке Кальчик. Об этом сообщает ГСЧС.
Из-за повреждения дамбы в реке на 1 метр поднялся уровень воды, что вызвало поднятие уровня воды и в Старокрымском водохранилище возле Мариуполя. Идет перелив воды через плотину водохранилища, сообщил глава Мариупольского района Степан Масхма.
В результате сброса воды затоплены села Малая Янисоль и Кременевка. У местных жителей подтопило дома и огороды, у многих погибла домашняя птица.
Спасатели из ГСЧС оказывают помощь местным жителям.
Напомним, что в июне практически всю территорию Украины накрыли сильные дожди. Во многих населенных пунктах канализационные системы не выдержали напора стихии, что вызвало масштабные подтопления.
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