Україна проти Австрії. У ці хвилини в Бухаресті триває вирішальний матч групової стадії Євро-2020. Щоб залишитися на другому місці, нашим футболістам потрібно не програти. Тоді в одній восьмій фіналу вони зіграють з Італією.

У фанзоні за грою разом з футбольними фанами стежить Олександр Васильченко.

Сашо, вітаю тебе. Який настрій панує серед уболівальників і які шанси у нашої команди на перемогу?

Вітаю Наталія. Зараз вже триває 12-та хвилина другого тайму.

Це можна сказати, вже останній ривок перед виходом у стадію плей-офф турніру. Явних фаворитів у цій грі немає, адже і збірна України і команда Австрії грають, приблизно на одному рівні. Втім ще вчора букмекери давали невелику перевагу синьо-жовтим. Напередодні стало відомо, що в таборі австрійців виник конфлікт між гравцями і головним тренером, це може зіграти нам на руку.

Нагадаю, Після перших двох турів наша команда має одну поразку і одну перемогу, та посідає другу позицію у своїй турнірній групі. Тож нашу збірну влаштовує або перемога, або нічия. Втім чи погодиться наставник синьо-жовтих на нічию, не зрозуміло, адже це доволі хитка позиція яка може зіграти з нашою збірною злий жарт. Але щось прогнозувати тут не варто, скажу, що і самі спортсмени не люблять забігати на перед.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу:

В футболе загадывать наперед ни в коем случае нельзя. Нас ждет тяжелейший матч с командой Австрии - это команда, которая заслуживает уважения, мы серьезно к ней готовимся. У нее есть очень хорошие игроки. Команда, которая играет в своем стиле - мы серьезно к ней готовимся и уважаем.

Наша команда сьогодні грає у жовтій формі, суперник у червоно-білій. Через травми сьогодні на поле не зможуть вийти Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус.

Гра проходить на стадіоні "Національ" в Бухаресті. Це вже друга гра синьо-жовтих на цій арені. На стадіоні зараз присутні і багато українських вболівальників. Втім підтримують наших хлопців і вдома. На НСК Олімпійський у фан-зоні зараз присутні кілька сотень вболівальників. Скажу вам, тут всі розраховують тільки на вихід у плей-офф.

Повинна вийти. Вона має всі шанси. Тільки на перемогу розраховуємо. З рахунком 2-0.

Даю, що ми виграємо 1 м'яч. Нам уже різниці нема. Нічия - попадаємо на Італію. Треба сьогодні виграти. Зіграємо, думаю, виграємо один м'яч.

Ми переможемо обов'язково! Україно, вперед!

Якщо наша збірна виходить у плей-офф з другої позиції, то в одній восьмій фіналу синьо-жовтим доведеться зіграти зі збірною Італії. Але, як каже головний тренер нашої збірної, футбол - це не та гра, де можна щось прогнозувати. То ж, давайте дочекаємося завершення матчу, тоді я вже більше розкажу про результат і шанси наших футболістів.