Чи потрапить збірна України до однієї восьмої Євро - стане відомо сьогодні

Чи потрапить збірна України до однієї восьмої Євро - стане відомо сьогодні. Турнірна доля команди Андрія Шевченка залежить від результатів поєдинків інших команд, вони гратимуть ввечері. Зокрема, українські фанати вболіватимуть за Швецію, аби та не програла Польщі.

А фінал Євро-2020 на лондонському Вемблі наживо зможуть побачити 60 тисяч уболівальників. Таке рішення ухвалив британський уряд. Нині на матчі пропускають до 20 тисяч глядачів - через коронавірусні обмеження.

Місткість стадіону вирішили збільшити, щоб Лондон не втратив права приймати матчі чемпіонату. УЄФА розглядала можливість перенести фінал Євро в інше місце, але від цієї ідеї відмовились.