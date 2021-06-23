Швеція та Польща вирішать долю України на Євро-2020 [ Редактировать ]
Чи потрапить збірна України до однієї восьмої Євро - стане відомо сьогодні. Турнірна доля команди Андрія Шевченка залежить від результатів поєдинків інших команд, вони гратимуть ввечері. Зокрема, українські фанати вболіватимуть за Швецію, аби та не програла Польщі.
А фінал Євро-2020 на лондонському Вемблі наживо зможуть побачити 60 тисяч уболівальників. Таке рішення ухвалив британський уряд. Нині на матчі пропускають до 20 тисяч глядачів - через коронавірусні обмеження.
Місткість стадіону вирішили збільшити, щоб Лондон не втратив права приймати матчі чемпіонату. УЄФА розглядала можливість перенести фінал Євро в інше місце, але від цієї ідеї відмовились.
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