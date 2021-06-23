Новости о привлечении США к переговорам по Донбассу могут быть уже в июле-августе. В частности, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом в интервью "Главкому" заявил советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк

Он отметил, что на днях прошла встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, а еще до этого Вашингтон получил от Украины просьбу присоединиться к процессу переговоров о прекращении войны на Донбассе.

"Уже заявлено о том, что американская сторона в коммуникации с представителями Украины определится, каким может быть вклад США. В июле состоится визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Поэтому именно в таком тайминга - июль-август - возможны новости по этим переговорам", - добавил Подоляк.

Ранее сообщалось, что Украина начинает создание тяжелого ударного беспилотника стратегического назначения. В "Антонове" заявляют, что тяжелые стратегические БПЛА сегодня в мире выпускают лишь несколько стран: США, Израиль, Турция и Китай.

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