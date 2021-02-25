Украина начинает создание тяжелого ударного беспилотника стратегического назначения [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
Украина будет своими силами разрабатывать конкурентоспособный тяжелый ударно-разведывательный беспилотник стратегического назначения. Такое решение приняли по итогам совещания предприятий конценрна "Укрборонпром" и Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба ГП "Антонов".
По результатам обсуждения участники совещания решили поддержать инициативу... и сформировать предложения по схеме кооперации для реализации этой программы.
В "Антонове" заявляют, что тяжелые стратегические БПЛА сегодня в мире выпускают лишь несколько стран: США, Израиль, Турция и Китай.
Госпредприятия "Антонов" и "Ивченко-Прогресс" показали презентацию своего видения платформы будущего дрона, а другие украинские компании заявили о готовности присоединиться к проекту как поставщики комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, систем разведки, ударных функций и наземной станции управления.
Прототип дрона предприятия-кооперанты создадут за свой счет и представят его Минобороны и другим потенциальным заказчикам для оценки.
Напомним, что Украина планирует закупить для ВСУ до полусотни ударных турецких боевых дронов Bayraktar TB2.
Ранее сообщалось, что в Китае испытали рой дронов-камикадзе.
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