Украина будет своими силами разрабатывать конкурентоспособный тяжелый ударно-разведывательный беспилотник стратегического назначения. Такое решение приняли по итогам совещания предприятий конценрна "Укрборонпром" и Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба ГП "Антонов".

По результатам обсуждения участники совещания решили поддержать инициативу... и сформировать предложения по схеме кооперации для реализации этой программы.

В "Антонове" заявляют, что тяжелые стратегические БПЛА сегодня в мире выпускают лишь несколько стран: США, Израиль, Турция и Китай.

Госпредприятия "Антонов" и "Ивченко-Прогресс" показали презентацию своего видения платформы будущего дрона, а другие украинские компании заявили о готовности присоединиться к проекту как поставщики комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, систем разведки, ударных функций и наземной станции управления.

Прототип дрона предприятия-кооперанты создадут за свой счет и представят его Минобороны и другим потенциальным заказчикам для оценки.

Напомним, что Украина планирует закупить для ВСУ до полусотни ударных турецких боевых дронов Bayraktar TB2.

Ранее сообщалось, что в Китае испытали рой дронов-камикадзе.