В Україні з офіційним візитом президент Грузії Саломе Зурабішвілі. І це перший візит грузинського лідера після 15-річної перерви. Зурабішвілі зустрілася з Володимиром Зеленським. Про що говорили?

Це перший за 15 років візит Президента Грузії до нашої держави. З почесною вартою Саломе Зурабішвілі вітається українською.

Слава Україні! - Героям Слава!

А далі - кілька годин переговорів із Зеленським. Після цього - брифінг, під час якого Саломе Зурабішвілі заявила, що Україна та Грузія мають спільні цілі - це деокупація територій, євроатлантичний шлях і нарощування співпраці. Щодо останнього президент Грузії дорікнула Зеленському, що після його інавгурації обидві держави згаяли багато часу, який могли витратити на поглиблення відносин.

Саломе Зурабішвілі, Президент Грузії:

У нас є спільні цілі - це деокупація наших територій, євроінтеграція та шлях до НАТО, а також поглиблення регіонального співробітництва. Деокупація - це біль наших країн, виклик, наше завдання. Ми добре розуміємо, яке нині скрутне становище в Україні. З одного боку, окупація Криму, з іншого - події на Сході на тлі ескалації. Я хочу висловити слова співчуття сім'ям загиблих.

Говорили президенти і про економічне партнерство. Володимир Зеленський сподівається, що вже цьогоріч вдасться активізувати співпрацю і зберегти тенденцію щодо збільшення товарообігу. Подякував президент і за підтримку з боку Грузії.

Володимир Зеленський, Президент України:

Україну та Грузію єднають спільні цілі, щодо набуття повноправного членства в Європейському союзі та НАТО. Також хочу висловити слова щирої подяки за незмінну підтримку Грузією суверенітету та територіальної цілісності України, невизнання спроби анексії українського півострова Крим та засудження російської агресії на Донбасі.

Обговорили глави двох держав і можливість посилення безпеки в Чорному морі. За словами Володимира Зеленського, Україна та Грузія активно працюють у цьому напрямку.