Примарна атака: чому Росія заявила про обстріл британського есмінця поблизу Криму [ Редактировать ]
Чи був постріл? І що сталося у Чорному морі?
Сьогодні російське Міноборони повідомило, що їхні військові зробили кілька попереджувальних пострілів у бік британського есмінця в Чорному морі. Мовляв, корабель "Дефендер" увійшов у територіальні води Федерації.
Втім, Міністерство оборони Великої Британії все спростувало. Там заявили: жодного пострілу зроблено не було, та й "Дефендер" рухався українськими територіальними водами.
До речі, на борту есмінця під час інциденту був кореспондент ВВС, і за його словами, понад 20 літаків і два російські катери берегової охорони стежили за британським судном. Екіпаж був готовий до можливої конфронтації.
В українському Міноборони збройний інцидент назвали серйозним порушенням міжнародного права. І повідомили, що поки формують офіційну позицію щодо ситуації разом з представниками НАТО.
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