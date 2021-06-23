Чи був постріл? І що сталося у Чорному морі?

Сьогодні російське Міноборони повідомило, що їхні військові зробили кілька попереджувальних пострілів у бік британського есмінця в Чорному морі. Мовляв, корабель "Дефендер" увійшов у територіальні води Федерації.

Втім, Міністерство оборони Великої Британії все спростувало. Там заявили: жодного пострілу зроблено не було, та й "Дефендер" рухався українськими територіальними водами.

До речі, на борту есмінця під час інциденту був кореспондент ВВС, і за його словами, понад 20 літаків і два російські катери берегової охорони стежили за британським судном. Екіпаж був готовий до можливої конфронтації.

В українському Міноборони збройний інцидент назвали серйозним порушенням міжнародного права. І повідомили, що поки формують офіційну позицію щодо ситуації разом з представниками НАТО.