Донбас визнали найзамінованішим регіоном у світі! Згідно зі звітом Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін, Україна - серед країн із високою смертністю від вибухів. Від початку війни сапери знешкодили понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів. А щоб розмінувати регіон повністю - потрібні десятки років.

І певним прикладом може стати... Нагірний Карабах. Там бойові дії завершилися пів року тому, і розмінування йде шаленими темпами. Але все одно для очищення території знадобиться мінімум 5 років і багато грошей.

Це - червневі кадри з автомобіля, в якому їхали журналісти. Вони прямували до жителів одного зі звільнених карабаських сіл...

Хоча цією дорогою до цього вже проїжджали інші автівки і ніщо не віщувало, що десь закладена міна.

Емін Мамедов, журналіст:

Вся дорога была в этих кружках в песочке.

Шансів вижити від вибуху протитанкової міни, як встановили пізніше, фактично не було. Двоє журналістів загинули на місці. Третьому - Еміну Мамедову - пощастило.

Емін Мамедов журналіст

Когда ты садишься в автомобиль, в военную технику, 20 процентов ты можешь остаться в живых, 80 - нет.

Поранений Емін намагався допомогти товаришам, бо сім місяців поспіль від початку боїв за Карабах вони працювали разом і були як брати.

Емін Мамедов журналіст

И вместе просыпались и кушали. Оба погибшие активные, очень такие позитивные люди были.

Нині їхні імена викарбувані на меморіалі пам'яті поряд з іншими прізвищами загиблих військових кореспондентів Азербайджану.

Рафік Гашимов, заступник голови АZTV:

Это самое такое центральное место - здание радио, телевидения. Каждый день люди, идя на работу, - преклоняются, здороваются. Это будет для нас своеобразным маяком - как нужно работать, как нужно жить.

Підриви на мінних полях - це відгомін війни, що лунає над звільненим Карабахом. За пів року на цих землях підірвалися 7 військових, а 100 мирних жителів зазнали поранень. Дві сотні мін знешкодили, - це звіт агентства АНАМА, що займається очищенням територій.

Масштаби мінувань - колосальні, кажуть в агентстві.

Аділь Асланов, керівник відділу ANAMA із вдосконалення систем операційного управління і методології:

Сложное минное поле - это значит, что есть и танковое и противопехотное, и есть и "сюрпризы".

Щільність мінування яскраво демонструє ось ця ділянка - відносно невелика територія, тепер тут електростанція. А ще в січні тут зібрали...

Мірджалал Хусейнов, директор Фюзулійської електростанції:

Где-то 340 мин. В подвалах домов тоже находились мины, от них тоже очистили.

Розміновують територію зі службовими собаками та важкою технікою. Але без головного - мінних карт - тобто, що називається, наосліп. А точніше - навпомацки. Руками перевіряють кожен сантиметр.

Аділь Асланов, керівник відділу ANAMA із вдосконалення систем операційного управління і методології:

Мы используем ручной метод разминирования - это самый надежный метод во всем мире, это ручное разминирование детектором. Чтобы после нас могли бы довериться нам и вернуться в свои родные земли и вести свои хозяйства.

З майже мільйона біженців більшість мріють повернутися додому - сюди, у звільнений Карабах. Серед них і нинішній директор ткацької майстерні. Її створили спеціально, аби працевлаштувати переселенців.

Азер Расулов, директор ткацької майстерні:

Ми до останнього не вірили, що наша земля буде завойована. Тож залишали домівки, сподіваючись, що за кілька днів повернемося назад.

Та повертатися поки що нема куди. На відновлення Карабаху - Азербайджан виділив півтора мільярда доларів. Адже нині тут випалена земля, засохлі виноградники та руїни. І будь-де може бути міна.

Тож мирних жителів наразі сюди не пускають. Поки що - це зона військових і саперів.