Юлія Льовочкіна, член української делегації в ПАРЄ від партії "Опозиційна платформа - За життя"

Через пандемію коронавірусу кількість людей, які живуть за межею бідності, збільшилася на 100 мільйонів у 2020 році, - таку статистику озвучили на Парламентській асамблеї Ради Європи. Вплив Ковіду - одна з головних тем на цій сесії.

Ковід та як він зачепив права дітей. Пандемія і насильство щодо жінок. Як подолати соціально-економічну кризу, спричинену коронавірусом? А ще - нерівність через паспорти вакцинації. На порядку денному цієї сесії ПАРЄ - щонайменше чотири окремі дискусії, пов'язані з наслідками пандемії. І тут переконані: ця тема буде актуальною ще довго.

На 100 мільйонів більше людей опинилися за межею бідності через локдауни у 2020 році. Боротися з епідемією та її соціально-економічними наслідками довелося всім країнам світу. І хоча зроблено вже багато, зараз час працювати над довготривалими рішеннями, закликали в ПАРЄ.

Ельвіра Ковач, член сербської делегації в ПАРЄ:

До закінчення пандемії ще далеко, і її дискримінаційний ефект і далі поглиблює нерівність. Локдауни збільшують ризик домашнього й гендерного насильства. Розрив в оплаті праці й пенсіях зростає. Освітні та професійні можливості для молоді залишаються заблокованими.

Неабияк постраждали діти. Через онлайн-навчання вони були змушені постійно залишатися вдома. Декому це сподобалося. Проте зазвичай такі відгуки лунають від благополучних сімей із достатком. Що ж до бідніших - напруження в сім'ї зросло, почастішали випадки насильства, розірвалися соціальні зв'язки.

Юлія Льовочкіна, член української делегації в ПАРЄ від партії "Опозиційна платформа - За життя":

Дети не ходили в школы, дети не ходили в садики, дети не могли выйти в общественные места - это серьезно влияет на психологическое развитие ребенка, потому что, когда мы говорим об образовании, - это не только получение некого набора знаний. Это развитое эмоциональное ребенка.

Ще однією проблемою є доступність освіти для дітей, які мають особливості розвитку і проблеми зі здоров'ям.

Павло Сушко, заступник члена постійної делегації ВРУ в ПАРЄ від партії "Слуга народу":

Не всі діти мають можливість навчатися дистанційно. Наприклад, незрячі діти - вони не можуть дивитися на екран та розуміти, що вчитель розповідає. Ми, до речі, під час початку пандемії об'єднали зусилля з колегами з парламенту, об'єднали батьків у вайбер-чати. Де вони могли ділитися досвідом, як вони в своїй школі намагаються вчити дітей, і так далі.

У ПАРЄ закликали уряди належно фінансувати програми позакласної активності для дітей, переконатися, що кожна сім'я справді має достатньо коштів на прожиття. Це має допомогти і жінкам, навантаження на яких збільшилося за час пандемії. Особливо тим, хто залишився без роботи. Їм необхідно надати підтримку у відновленні впевненості та сил.

Юлія Льовочкіна, член української делегації в ПАРЄ від партії "Опозиційна платформа - За життя":

Создавайте ролевые модели, и старайтесь как много больше привлечь женщин в участие - это называется процесс принятия решений. То есть, или в государственные органы, или в органы местного самоуправления.

Знайти кошти на допомогу найуразливішим верствам населення можна, залучивши тих, хто найбільше виграв від коронавірусу, вважають деякі депутати. Адже за час пандемії зросла не лише кількість бідних, а й багатих - статки мільярдерів за останній рік збільшилися в півтора раза.