Разрушены четыре села: мощный торнадо "накрыл" Чехию [ Редактировать ]
Мощный торнадо разрушил четыре села в Чехии. Жертвами стали пять человек, около 150 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Express.
Наиболее пострадали от удара стихии села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице.
Спасатели сообщают, что в общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов в Южноморавском крае. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные операции.
Чешская армия была переброшена в зону бедствия. В общей сложности не менее 30 тысяч домов остались без электричества после торнадо.
Президент Чехии Милош Земан поблагодарил службы экстренной помощи за реакцию на инцидент. Сильные торнадо - редкое явление в Чешской Республике, последний из которых был зафиксирован в 2018 году.
‼️Jihem Moravy se podle meteorologů s největší pravděpodobností prohnalo tornádo. Lidé ho zachytili na fotografiích. Poslední bylo v ČR v roce 2018. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Hlášeny jsou obrovské škody. Takto po bouři vypadá Lužice na Hodonínsku⤵️ pic.twitter.com/dA0GwSBjt6— CT24zive (@CT24zive) June 24, 2021
по теме
В американском штате Джорджия молния попала в 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже
США, Германия и другие страны Запада предпринимают все возможное, чтобы Россия не смогла использовать трубопровод "Северный поток-2" против Украины
Индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане
Погода в Украине в пятницу, 25 июня, будет жаркой, но с большим количеством осадков
Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодня многие страны НАТО держат Украину на расстоянии