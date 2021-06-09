В американском штате Колорадо пронесся сильный торнадо, который срывал крыши домов, а также обрывал линии электропередач. Видеоролики природного явления очевидцы выкладывали на YouTube

Согласно сообщениям, в эпицентре смерча оказалась окраина города Денвер. Также очевидцы рассказывают, что такого разрушительного природного явления в этих широтах никогда не было.

Отмечается, что местами обломки зданий и сломанные деревья заблокировали проезд по дорогам, так что автомобили не имели возможности двигаться по городу.

Читайте также, Китайский город Ухань провинции Хубэй поразили два торнадо. В результате 12 человек погибли, сотни раненых, разрушены дома и имущество. Вихрь также обрушился на город Шенцзе в Сучжоу. в следствие чего погибли 4 человека, более 100 пострадавших.

Кроме того, на побережье мексиканского залива в США прошли сразу пять мощнейших торнадо, в результате которых погибли, а также получили травмы люди, синоптики сделали предупреждение о наводнениях части городов штатов Оклахомы, Техаса, Арканзаса и Миссисипи.

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