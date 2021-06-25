День молодежи: куда пойти в Киеве 27 июня (афиша) [ Редактировать ]
В воскресенье, 27 июня, в Украине будут праздновать День молодежи.
Это праздник радости и счастья быть молодым, а значит - полным энергии, сил и возможностей. Для киевлян в этот день подготовили множество развлечений. Скорее собирайте друзей, выбирайте то, что вам по душе и проведите этот день ярко.
Фотовикенд: insta-прогулка от InstaCafe
Для тех, кто хочет красивые фотографии в Instagram, идеально подойдет insta-прогулка. 20 минут с профессиональным фотографом и ваш профиль заиграет новыми красками.
Способ не только весело и интересно провести время, но и с пользой. После фотосессии вам предоставят все сделанные фотографии, а также девять снимков обработает фотограф.
На insta-прогулку вы можете отправиться со своей второй половинкой или друзьями.
- Когда: 27 июня.
- Где : Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал), 11.00.
- Цена: 799 грн.
Быстрые знакомства Speed dating
Свидания проходят в мини-формате по 7 минут. За вечер у вас есть возможность познакомиться с 10-15 людьми противоположного пола. Возможно, среди них вы встретите своего человека, а если нет, то разнообразите свои знакомства.
- Когда: 27 июня.
- Где : улица Софиевская, 14 (ресторан Carpaccio), 12.30.
- Цена: от 498 грн.
Круиз в Межигорье
В День молодежи можно отправится в круиз в Межигорье на теплоходе. Вас ждет прогулка по реке Днепр, прохождение шлюза и Киевского водохранилища. Остановка - парк Межигорье и прогулка по нему в течение 3-х часов.
- Когда: 27 июня.
- Где: Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал, четвертый причал), 11.00 (продолжительность семь часов).
- Цена: 500-550 грн.
Stand-up b Barbeer music pub
27 числа есть возможность сходить на Stand-up, на котором выступят Иван Жорноклей, Денис Короблев, Андрей Бережко, Ирина Гиль и Максим Давиденко. Шоу-программа пройдет на двух языках - украинском и русском.
- Когда: 27 июня.
- Где: улица Михаила Максимовича, 4, 19.00 (продолжительность - 90 минут)
- Цена: 180-250 грн.
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