В воскресенье, 27 июня, в Украине будут праздновать День молодежи.

Это праздник радости и счастья быть молодым, а значит - полным энергии, сил и возможностей. Для киевлян в этот день подготовили множество развлечений. Скорее собирайте друзей, выбирайте то, что вам по душе и проведите этот день ярко.

Фотовикенд: insta-прогулка от InstaCafe

Для тех, кто хочет красивые фотографии в Instagram, идеально подойдет insta-прогулка. 20 минут с профессиональным фотографом и ваш профиль заиграет новыми красками.

Способ не только весело и интересно провести время, но и с пользой. После фотосессии вам предоставят все сделанные фотографии, а также девять снимков обработает фотограф.

На insta-прогулку вы можете отправиться со своей второй половинкой или друзьями.

Когда: 27 июня.

Где : Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал), 11.00.

Цена: 799 грн.

Быстрые знакомства Speed dating

Свидания проходят в мини-формате по 7 минут. За вечер у вас есть возможность познакомиться с 10-15 людьми противоположного пола. Возможно, среди них вы встретите своего человека, а если нет, то разнообразите свои знакомства.

Когда: 27 июня.

Где : улица Софиевская, 14 (ресторан Carpaccio), 12.30.

Цена: от 498 грн.

Круиз в Межигорье

В День молодежи можно отправится в круиз в Межигорье на теплоходе. Вас ждет прогулка по реке Днепр, прохождение шлюза и Киевского водохранилища. Остановка - парк Межигорье и прогулка по нему в течение 3-х часов.

Когда: 27 июня.

Где: Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал, четвертый причал), 11.00 (продолжительность семь часов).

Цена: 500-550 грн.

Stand-up b Barbeer music pub

27 числа есть возможность сходить на Stand-up, на котором выступят Иван Жорноклей, Денис Короблев, Андрей Бережко, Ирина Гиль и Максим Давиденко. Шоу-программа пройдет на двух языках - украинском и русском.

Когда: 27 июня.

Где: улица Михаила Максимовича, 4, 19.00 (продолжительность - 90 минут)

Цена: 180-250 грн.

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