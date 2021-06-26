В субботу, 26 июня, на футбольном чемпионате Евро-2020 начинается стадия 1/8 финала. Первыми в борьбу вступают Уэльс и Дания, которые встретятся в 19:00 (по Киеву) на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.

Кроме того, 26 июня в 22:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Италия сыграет против Австрии, сообщает zaxid.net.

В воскресенье, 27 июня, в Будапеште в 19:00 Нидерланды встретятся с Чехией, а уже в 22:00 на стадионе в Севилье Бельгия будет противостоять Португалии.

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В понедельник, 28 июня, Хорватия и Испания проведут матч в Копенгагене (начало в 19:00), а в 22:00 Франция попытается переиграть Швейцарию.

Во вторник, 29 июня, в 19:00 сборная Англии будет принимать сборную Германии в Лондоне.

Завершит розыгрыши 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины игрой против Швеции. Матч начнется в Глазго в 22:00. Победитель пары выйдет в 1/4 финала на лучшего в паре Англия - Германия. Четвертьфинал сыграют в Риме.

Напомним, что украинцы вышли в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в группе и оказавшись среди четырех лучших сборных на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ обеспокоены снятием ограничений на Евро-2020.

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