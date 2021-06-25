Суперкомпьютер, который используют британские букмекеры для прогнозирования результатов спортивных соревнований, перед матчами 1/8 финала определил будущего победителя Чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, что в 1/8 финала Евро-2020 прошли по две лучшие команды каждой группы, а также четыре лучшие команды из тех, которые заняли третьи места.

Матчи 1/8 финала Евро-2020:

Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам);

(26 июня, Амстердам); Италия - Австрия (26 июня, Лондон);

(26 июня, Лондон); Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт);

(27 июня, Будапешт); Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья);

(27 июня, Севилья); Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген);

(28 июня, Копенгаген); Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест);

(28 июня, Бухарест); Англия - Германия (29 июня, Лондон);

(29 июня, Лондон); Швеция - Украина (29 июня, Глазго).

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По расчетам суперкомпьютера, сборная Украины в первом раунде плей-офф проиграет шведам. В четвертьфинал турнира также не пробьются команды Австрии, Швейцарии, Хорватии, Германии, Чехии, Уэльса и действующий чемпион Европы Португалия.

Если же случится "чудо", и подопечные Андрея Шевченко выйдут в 1/4 финала, 3 июля они сыграют в Риме с победителем матча Англия - Германия.

Машина считает, что на стадии 1/4 финала из борьбы за трофей должны выбыть шведы, датчане, испанцы и бельгийцы.

В полуфиналах "вылетят" Италия и Нидерланды. В финале Евро-2020, который состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" 11 июля, сразятся Англия и Франция. Выиграют французы, которые уже имеют звание действующих чемпионов мира.

Напомним, что в ВОЗ обеспокоены снятием ограничений на Евро-2020 и предостерегают о вспышке коронавируса в ряде стран.