Село Белогородку Бучанского района Киевской области засыпало огромным градом. Видео и фото метеорологического явления очевидцы публикуют в соцсетях.

"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Сначала с неба упала Градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме. Идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!", — написала в соцсети Татьяна Каминская.

Очевидица также опубликовала фото и видео увиденного.

Пользователи под постом пишут, что град таких размеров может быть крайне опасным.

Кроме того, града наделал беды, разбил машины и уничтожил много урожая.

"Вот и снег летом, природа удивляет", "Стихия непредсказуема. Пусть такое не повторится!", - пишут в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Чехию накрыл мощный торнадо, разрушены четыре села. Жертвами непогоды стали пять человек, около 150 человек получили ранения.

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