Под Киевом гигантский град наделал беды: побиты машины и огороды (фото) [ Редактировать ]
Село Белогородку Бучанского района Киевской области засыпало огромным градом. Видео и фото метеорологического явления очевидцы публикуют в соцсетях.
"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Сначала с неба упала Градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме. Идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!", — написала в соцсети Татьяна Каминская.
Очевидица также опубликовала фото и видео увиденного.
Пользователи под постом пишут, что град таких размеров может быть крайне опасным.
Кроме того, града наделал беды, разбил машины и уничтожил много урожая.
"Вот и снег летом, природа удивляет", "Стихия непредсказуема. Пусть такое не повторится!", - пишут в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Чехию накрыл мощный торнадо, разрушены четыре села. Жертвами непогоды стали пять человек, около 150 человек получили ранения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Жителі Фастова, Боярки та Бородянки у соцмережах повідомляють про зливи та град - подекуди розмір крижаних опадів просто вражає
Столичные показатели термометров ставят новые "достижения"
Жители столицы жалуются на затруднение дыхания
На всіх в'їздах до Києва не пропустять вантажівки вагою понад 24 тонн і з вантажем понад 7 тонн
В воскресенье, 20 июня, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток