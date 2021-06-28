Український моряк згорів заживо під час пожежі на контейнеровозі "Мессіна". За даними ЗМІ, це сталося 25 червня біля Шри-Ланки. Попередньо - зайнялося у машинному відділені, де й перебував хлопець.

Він родом з Одеси, йому було 23 роки. І це був його другий рейс. Відомо, що "Мессіна" прямувала зі Шрі-Ланки в Сінгапур.