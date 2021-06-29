Євро-2020: Україна готується до матчу зі Швецією [ Редактировать ]
Українська збірна з футболу сьогодні зіграє зі шведами в 1/8 Чемпіонату Європи. У груповому турнірі команда Андрія Шевченка посіла третє місце в групі, але з нього зуміла вийти у плей-офф.
У чверть фінал уже вийшли Італія, Чехія, Бельгія, Іспанія, Швейцарія, Данія. Матч Україна-Швеція відбудеться в Глазго, його початок о 22.00.
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