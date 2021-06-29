Півтори години і все почнеться. Надпринциповий для України матч на Євро-2020. О 22-й рівно на полі у Глазго в одній-восьмій чемпіонату зійдуться наша національна збірна та збірна Швеції. Це буде гра, без перебільшення, мільйонів. Бо вся країна чекатиме, чи пройдуть наші футболісти далі у чвертьфінал.

А от, до речі, на самому стадіоні потужної підтримки у збірної України, найімовірніше, не буде. Зрештою, як і в суперників. Бо через суворі карантинні обмеження - потрапити на матч більшість фанів просто не змогли. Велика Британія в "червоній зоні". Тож крім ПЛР-тестів, усі, хто прибувають у Королівство, мають відбути 10-денну самоізоляцію.