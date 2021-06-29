Євро-2020: Швеція може не допустити вболівальників із України [ Редактировать ]
Півтори години і все почнеться. Надпринциповий для України матч на Євро-2020. О 22-й рівно на полі у Глазго в одній-восьмій чемпіонату зійдуться наша національна збірна та збірна Швеції. Це буде гра, без перебільшення, мільйонів. Бо вся країна чекатиме, чи пройдуть наші футболісти далі у чвертьфінал.
А от, до речі, на самому стадіоні потужної підтримки у збірної України, найімовірніше, не буде. Зрештою, як і в суперників. Бо через суворі карантинні обмеження - потрапити на матч більшість фанів просто не змогли. Велика Британія в "червоній зоні". Тож крім ПЛР-тестів, усі, хто прибувають у Королівство, мають відбути 10-денну самоізоляцію.
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Усе через коронавірусні обмеження. Адже у Великій Британії Україну відносять до "червоної зони". Відповідно, крім ПЛР-тесту, українці також повинні відбути 10-денну самоізоляцію
Бо хоча перевага синьо-жовтих була очевидною, та інтрига й напруження зберігалися до фінального свистка. Та хай там як: перемога - наша. А отже, Україна зберігає шанси пройти у плей-оф чемпіонату
За медалі боротимуться 16 найсильніших збірних. Уельс зіграє проти Данії, а Італія проти Австрії
Цьому успіху посприяли інші команди. Зокрема, шведи переграли поляків, а іспанці - словаків. І так допомогли Україні потрапити до 16-тки найкращих
В іншому матчі нашої групи Австрія з рахунком 3:1 перемогла Північну Македонію. Ще в одній грі Англія з мінімальним рахунком здолала Хорватію