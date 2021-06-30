За тиждень у Каннах стартує знаменитий кінофестиваль. Триватиме він 11 днів у звичному форматі, наживо. Покажуть на Лазуровому узбережжі й українське кіно.

Лазурне узбережжя Франції готується приймати туристів. Власники ресторанів і готелів в очікуванні напливу мандрівників. Уже за тиждень стартує Каннський кінофестиваль. І хоча до події ще є час, місцеві підприємці активно готуються зустрічати гостей уже за новими правилами.

Люція Фальжері, генеральний директор готелю:

З наближенням фестивального сезону, кількість бронювань стрімко зростає. Та все ж таки ми ще не повністю повернулися до звичного життя. Наш готель змінив правила обслуговування, щоб убезпечити клієнтів і працівників.

Нещодавно у Франції послабили карантинні обмеження: скасували комендантську годину, дозволили ходити на вулиці без масок. Також з 9 червня країна відкрила кордони для туристів. Щоправда, лише повністю вакцинованих.

Люція Фальжері, генеральний директор готелю:

Раніше половина наших завсідників були іноземці, а інша половина - місцеві. Нині ж усе навпаки. Нам так бракує американців, британців та італійців, які приїздили до нас під час попередніх фестивалів.

Та все ж цьогоріч Каннський кінофестиваль не мине без закордонних гостей. Лише самі члени журі прибудуть з п'яти континентів. Очолить колегію американський режисер Спайк Лі, відомий за фільмами "Їй це потрібно" та "Роби, як треба".

Анна Куртад, власниця ресторану:

Ми сподіваємося на відродження після важкого карантинного періоду, який нам таки вдалося пережити. Та чекаємо на гостей з розкритими обіймами, тому що без них Лазурне узбережжя - це не Лазурне узбережжя.

Торік Каннський кінофестиваль скасували через пандемію. Цьогоріч конкурс відбудеться у звичному форматі. Журі обиратимуть переможця серед 24 кінострічок. Покажуть на Лазурному узбережжі й українське кіно - режисер Сергій Лозниця представить документальний фільм "Бабин Яр. Контекст".