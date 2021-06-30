Погибли иностранцы: на трассе Киев-Чоп случилось кровавое ДТП [ Редактировать ]
В среду, 20 июня, на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегрузной фуры. В результате аварии погибли два иностранца, еще трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-центре управления полиции в Ривненской области.
Авария произошла вблизи села Сытное Дубенского района. По предварительным данным, 23-летний водитель Тoyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос машины. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся в большегрузной фурой DAF.
В салоне легкового автомобиля находились пять иностранцев - студентов высших учебных заведений Украины. Один из них скончался на месте ДТП, четверых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В ходе реанимационных мероприятий, несмотря на усилия врачей, один из госпитализированных умер.
Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. У водителей взяли пробы крови, алкоголь в них не обнаружен.
Читайте также, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП. Среди пассажиров есть украинцы, в автобусе было всего 10 человек, из них один погиб, еще четверо получили травмы, транспортное средство врезалось в ограждение и вылетело в кювет.
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