В среду, 20 июня, на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегрузной фуры. В результате аварии погибли два иностранца, еще трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-центре управления полиции в Ривненской области.

Авария произошла вблизи села Сытное Дубенского района. По предварительным данным, 23-летний водитель Тoyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос машины. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся в большегрузной фурой DAF.

В салоне легкового автомобиля находились пять иностранцев - студентов высших учебных заведений Украины. Один из них скончался на месте ДТП, четверых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В ходе реанимационных мероприятий, несмотря на усилия врачей, один из госпитализированных умер.

Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. У водителей взяли пробы крови, алкоголь в них не обнаружен.

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