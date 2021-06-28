Недалеко от турецкого города Дидим микроавтобус, в котором помимо других пассажиров ехали украинские туристы, попал в аварию. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николаенко.

По его словам, 5 граждан Украины получили незначительные травмы, им своевременно оказали медицинскую помощь в медучреждении. Их выписали из больницы в тот же день. Известно, что все расходы на лечение были покрыты за счет страховой компании.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором. По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя.

Отмечается, что авария произошла около 06:00 по местному времени. Водитель автобуса выехал на встречную полосу. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием инцидента.

Читайте также, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП. Среди пассажиров есть украинцы, в автобусе было всего 10 человек, из них один погиб, еще четверо получили травмы, транспортное средство врезалось в ограждение и вылетело в кювет.

Кроме того, в румынско-венгерской границе произошло ДТП с участием украинцев. следовавший из Украины в Чехию. В двух километрах до границы водитель не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.

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