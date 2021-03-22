В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП. Среди пассажиров есть украинцы. Об этом сообщает RMF24.

Авария произошла на трассе А4 у села Кашичи.

В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы.

Все ли они были гражданами Украины - не сообщают.

По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

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Кроме того. в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации, а транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего.

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