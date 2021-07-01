Винуватицю аварії на Тур де Франс арештувала поліція [ Редактировать ]
Винуватицю аварії під час велоперегонів Тур де Франс арештувала французька поліція. У суботу вболівальниця з плакатом вискочила просто на трасу.
Один з велосипедистів намагався уникнути зіткнення і спричинив завал. Дев'ятеро спортсменів травмувалися. Фанатка з місця подій зникла, шукали її п'ять днів.
Нині вона в поліційному відділку міста Ландерно. Жінці інкримінують порушення правил безпеки і заподіяння тілесних ушкоджень.
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