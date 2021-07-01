В Канаде аномальная жара "убила" более 130 человек [ Редактировать ]
В Канаде из-за аномальной жары погибли более 130 человек. Большинство из них были пожилыми людьми или имели сопутствующие проблемы со здоровьем.
Температура в провинции Британская Колумбия продолжала повышаться четыре дня подряд и во вторник в одном из городов почти достигла отметки в +50 градусов.
Жители стараются не покидать домов без крайней необходимости, но в Канаде здания редко оснащены кондиционерами, так как обычно летняя температура воздуха не превышает +30 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
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