На навколоземній орбіті зібралося понад 27 тисяч уламків космічного непотребу

У Китаї почали будувати телескопи, які зможуть виявляти космічне сміття на орбіті. А саме: фрагменти ракет-носіїв і поламані космічні апарати, та визначати траєкторію їхнього руху - це допоможе гарантувати безпеку польотів.

За даними НАСА, на навколоземній орбіті наразі зібралося понад 27 тисяч уламків космічного непотребу.