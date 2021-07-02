Китай шукатиме космічне сміття за допомогою новітніх телескопів [ Редактировать ]
У Китаї почали будувати телескопи, які зможуть виявляти космічне сміття на орбіті. А саме: фрагменти ракет-носіїв і поламані космічні апарати, та визначати траєкторію їхнього руху - це допоможе гарантувати безпеку польотів.
За даними НАСА, на навколоземній орбіті наразі зібралося понад 27 тисяч уламків космічного непотребу.
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На відміну від роботів НАСА, цей марсохід оснащений також сканером і здатний відшукувати воду або кригу під поверхнею
На відміну від роботів НАСА, цей марсохід оснащений також сканером і здатний відшукувати воду або кригу під поверхнею
Телескоп Hubble полностью отключен из-за неисправности бортового компьютера
Космический аппарат стартовал с космодрома Сичан
Есть предположения, что виноват вышедший из строя модуль памяти бортового компьютера телескопа "Хаббл"