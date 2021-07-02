У Непалі влаштували купання у багнюці. Так місцеві фермери відзначили Національний день саджання рису. Страви з нього - основа раціону для непальців та одне з джерел прибутку для селян.

Купання у багнюці на рисовому полі - давня традиція. Так місцеві дякують за дощі та просять, щоб наступний сезон був вдалим, а врожай щедрим.