Верховна Рада Украины намерена ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в зону отчуждения. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект. "За" проголосовали 269 парламентариев.

Штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет будут наказывать:

проникновение в зону отчуждения зону безусловного отселения без разрешения,

самовольное поселение в них,

уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.

Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч - 42,5 тысячи гривен.

Перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.

Напомним, что президент Зеленский подписал закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов.

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