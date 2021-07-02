Штраф более 42 тысяч: за что в Украине хотят ужесточить наказание [ Редактировать ]
Верховна Рада Украины намерена ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в зону отчуждения. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект. "За" проголосовали 269 парламентариев.
Штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет будут наказывать:
- проникновение в зону отчуждения зону безусловного отселения без разрешения,
- самовольное поселение в них,
- уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.
Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч - 42,5 тысячи гривен.
Перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.
Напомним, что президент Зеленский подписал закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов.
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