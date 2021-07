Бойскаутское движение переживает кризис Источник: The Boy Scouts of America

"Бойскауты Америки" (The Boy Scouts of America, BSA) - одна из крупнейших скаутских организаций Соединенных Штатов - заплатит жертвам сексуального насилия компенсацию в размере $850 млн. Об этом сообщает Associated Press.

Скаутам удалось договориться с юристами детей и подростков, ставших жертвами домогательств и насилия со стороны представителей организации. Деньги поделят между собой более чем 60 тысяч пострадавших.

"Бойскауты Америки" не первый год пытаются очистить свою репутацию, подпорченную педофилами среди ее сотрудников и руководителей. Как оказалось, случаи домогательств, принуждения детей к сексу и даже съемках в порнографии со стороны ряда лидеров движения носили массовый характер.

Большинство преступлений были совершены в 1960-80-е годы, до того как была внедрена проверка криминального прошлого наставников, а также правило, согласно которому во время мероприятий должны присутствовать два или более взрослых лидера. Для примера, в 2018 году было зарегистрировано всего пять жалоб о сексуальных домогательствах.

Скандал привел к тому, что тысячи родители забрали своих детей из бойскаутской организации, основанной в 1910 году. Количество ее членов упало ниже 2 млн, тогда как в 1970-х годах превышало 4 млн.

Из-за огромной суммы компенсации "Бойскауты Америки" вынуждены были подать заявление о банкротстве. Чтобы набрать нужную сумму, BSA придется распродать некоторые из своих обширных владений, в том числе кемпинги и туристические маршруты.

Напомним, что 13 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о создании реестра педофилов.