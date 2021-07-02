"Бойскауты Америки" заплатят $850 миллионов жертвам педофилов-воспитателей [ Редактировать ]
Источник: The Boy Scouts of America
"Бойскауты Америки" (The Boy Scouts of America, BSA) - одна из крупнейших скаутских организаций Соединенных Штатов - заплатит жертвам сексуального насилия компенсацию в размере $850 млн. Об этом сообщает Associated Press.
Скаутам удалось договориться с юристами детей и подростков, ставших жертвами домогательств и насилия со стороны представителей организации. Деньги поделят между собой более чем 60 тысяч пострадавших.
"Бойскауты Америки" не первый год пытаются очистить свою репутацию, подпорченную педофилами среди ее сотрудников и руководителей. Как оказалось, случаи домогательств, принуждения детей к сексу и даже съемках в порнографии со стороны ряда лидеров движения носили массовый характер.
Большинство преступлений были совершены в 1960-80-е годы, до того как была внедрена проверка криминального прошлого наставников, а также правило, согласно которому во время мероприятий должны присутствовать два или более взрослых лидера. Для примера, в 2018 году было зарегистрировано всего пять жалоб о сексуальных домогательствах.
Скандал привел к тому, что тысячи родители забрали своих детей из бойскаутской организации, основанной в 1910 году. Количество ее членов упало ниже 2 млн, тогда как в 1970-х годах превышало 4 млн.
Из-за огромной суммы компенсации "Бойскауты Америки" вынуждены были подать заявление о банкротстве. Чтобы набрать нужную сумму, BSA придется распродать некоторые из своих обширных владений, в том числе кемпинги и туристические маршруты.
Напомним, что 13 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о создании реестра педофилов.
по теме
Суд Бруклина признал актрису Эллисон Мэк виновной в вербовке женщин для завлечения в культ NXIVM, где они становились сексуальными рабынями для духовного лидера секты Кита Раньера. На женщин ставили тавро с инициалами Раньера, заставляли соблюдать жесткие диеты и принуждали заниматься сексом с "гуру"
В Южном правонарушители задержали 70-летнего охранника Дома культуры. Пожилого мужчину подозревают в изнасиловании шестерых детей
В американском штате Джорджия молния попала в 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже
Вони гуляли місциною і впали у 10-метровий занедбаний колодязь
За даними розвідки, російські хакери з середини 2019 року влаштовували кібернапади на сотні цілей у США та Європі
Авария произошла около полуночи 1 июля в селе Рясное-Русское. Сесть за руль автомобиля мальчику разрешил его отец - 35-летний местный житель. Владелец BMW, 23-летний житель этого же села, не возражал. Оба взрослые были порядочно пьяны