Скандал на підборах! Парадна форма українських жінок-військових, а точніше їхнє взуття спричинило бурю емоцій. У соцмережах - вибух: парад на підборах називають сексизмом та знущанням. У парламенті депутатки взагалі влаштували такий собі жіночий марш незгоди. І навіть черевички на шпильках міністру оборони подарували!

А що говорять у Міноборони? І в чому, зрештою, військовослужбовиці крокуватимуть на День Незалежності? Все розповість - Інна Томіна.

Стройова чи дефіле? Міноборони показало підготовку військовослужбовиць до параду на день Незалежності і тут почалось! А все тому, що на світлинах із репетиції дівчата крокують у чорних туфлях на підборах. І це взуття українці не оцінили, люди в соцмережах пішли фронтом критики на "парад на підборах". Міноборони закидають - сексизм.

Жінки, як і чоловіки воюють в берцах. За час війни багато наших дівчат загинули на полі бою, у військовій формі.

Ціль будь-якого військового параду - продемонструвати військову спроможність армії. Очевидно, що солдат на підборах абсолютно небоєздатний.

Для яскравої ілюстрації можна уявити взвод генералів, які біжать на штурм в цих туфлях, на чолі з Міністром оборони.

Чому жіночий підрозділ йтиме Хрещатиком на високому ходу? Це питання з інтернету - перекрокувало під купол у парламент. Коментували "скандал на підборах" переважно жінки. І переважно обурювались.

Євгенія Кравчук, народна депутатка, "Слуга народу":

Якщо такий стройовий крок, то це неможливо! Просто неможливо на підборах ходити!

Інна Совсун, народна депутатка, "Голос":

Ви уявляєте що таке годинами марширувати на плацу на підборах? Це пекло! Це дуже незручно. Це шкідливо для здоров'я.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, "Європейська солідарність":

Це ну такий печерний сексизм. Це власне не намагання продемонструвати шану і повагу до наших Збройних сил, а повернути нас у совок.

Жіноче роздратування підборами черед депутатом лише зростало. Депутатки зажадали пояснень від міністра оборони. Той якраз прийшов до парламенту на урядову годину.

Олена Кондратюк, віцеспікер парламенту:

Цей лютий треш ми побачили на сайті Міноборони. Провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто прийняв таке рішення? Скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків?

А для більшої наочності перед міністром склали і кілька туфель на шпильці. Мовляв, аби той подумав, як втомлюються ноги в цій елегантній красі. Сам же Андрій Таран - депутатський перформанс коментувати не став.

Однак потім відреагував на скандал і пообіцяв, що парадне взуття таки змінять. Хоча хто взагалі вирішив одягнути на курсанток підбори у Міноборони кивають на Сухопутні війська, у Сухопутних військах на Міноборони. Та все ж це затверджена парадна форма. Та й влітку туфлі кращі, ніж берці, кажуть у відомстві. Бо підошви в них спеціально пристосовані для такої ходи.

Та й не лише в Україні жінки марширують на підборах. Хоча три роки тому у 2018 українські військові пройшлись на параді в непарадній формі. А в польовій, які бійці-чоловіки. І замість туфель були у берцях. Цього ж року курсантки після місяця тренувань зізнаються: марширувати на підборах "все-таки трішечки важче, ніж у берцях".