В Бельгии разъяренные футбольные болельщики устроили массовые беспорядки [ Редактировать ]
Сборная Бельгии проиграла Италии во время матча четвертьфинала Евро-2020, что привело к гневу фанов и массовым беспорядкам, сопровождающимися стычками с правоохранителями.
Для того, чтобы успокоить толпу полицейские использовали спецсредства. Чрезвычайная ситуация возникла в столице Бельгии Брюсселе.
Полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы рассеять толпу молодых людей, которые устроили беспорядки в Брюсселе в пятницу вечером. Проблемы начались после четвертьфинального матча Euro 2020 между Бельгией и Италией.
Отмечается, что болельщики начали швырять в сотрудников полиции различные предметы и дымовые шашки в окна магазинов в пешеходных районах центра города. Известно, что один человек был арестован при попытке ограбления магазина. Италия минимально обыграла Бельгию и пробилась в полуфинал Евро-2020.
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