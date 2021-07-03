Сборная Бельгии проиграла Италии во время матча четвертьфинала Евро-2020, что привело к гневу фанов и массовым беспорядкам, сопровождающимися стычками с правоохранителями.

Для того, чтобы успокоить толпу полицейские использовали спецсредства. Чрезвычайная ситуация возникла в столице Бельгии Брюсселе.

Полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы рассеять толпу молодых людей, которые устроили беспорядки в Брюсселе в пятницу вечером. Проблемы начались после четвертьфинального матча Euro 2020 между Бельгией и Италией.

Отмечается, что болельщики начали швырять в сотрудников полиции различные предметы и дымовые шашки в окна магазинов в пешеходных районах центра города. Известно, что один человек был арестован при попытке ограбления магазина. Италия минимально обыграла Бельгию и пробилась в полуфинал Евро-2020.

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