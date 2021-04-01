В Тбилиси произошли массовые беспорядки из-за приезда Познера (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российский тележурналист Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, - 1 апреля ему исполняется 87 лет. Вместе с ним в столицу Грузии прилетели несколько десятков представителей российского шоу-бизнеса и журналистики, сообщает "Грузия Online".
Познер и его спутники остановились в гостинице Vinotel Boutique Hotel. Возле нее началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными". За эти слова ведущего раскритиковали в Грузии, а сам он заявил, что сказал то, что думал.
Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения.
Телеведущий отказался отвечать на вопросы, касающиеся его мнения о статусе Абхазии. Протестующие заявили, что пропагандиста Познера нельзя было пускать в Грузию, поскольку он не признает территориальную целостность страны. МВД Грузии заявило, что Познер законно въехал в страну, так как является гражданином США.
Люди свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, им также удалось отключить электричество в здании гостиницы. К Vinotel прибыли полицейские, которые помешали протестующим прорваться в гостиницу. Возле копами и участниками акции произошли столкновения.
После начала протестов телеведущий и его гости под охраной полицейских покинули гостиницу и переехали в отель Rooms. Протестующие также переместились и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у гостиницы краской написали "Вон из Грузии!".
Утром телеканал "Рустави-2" сообщил, что ночью Владимир Познер улетел из Грузии, так и не отпраздновав свой день рождения. Телеведущего и его гостей в сопровождении полиции вывезли из отеля на автобусе, который закидали яйцами протестующие. Компания улетела из Тбилиси чартерным рейсом.
Напомним, что с 1 марта украинцам разрешили въезд в Грузию.
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