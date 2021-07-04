Без перемоги, але непереможені. Буквально кілька годин тому наша збірна з футболу - повернулася додому. Безперечно, цей Євро-чемпіонат став для України - драматичним. Щасливий вихід у плей-оф, ейфорія від перемоги над шведами і прикра, хоча й чесно кажучи, очікувана, поразка від англійців.

Та все ж для України виступ нашої збірної був більше, ніж футбол. Ця гра об’єднала країну. І доказом цього є те, як українці зустрічали свою збірну в Борисполі. Як справжніх національних героїв, каже наша Інна Томіна.

Жовто-блакитні стяги, футбольна атрибутика, і хороший настрій у людей. Бориспіль приймає свій борт номер 1. І це сьогодні не президентський літак, а літак із головними ньюзмейкерами цього тижня - національною збірною України.

Ні це не футбольні трибуни. Всі ці люди, вболівальники, не змогли підтримати команду на матчі в Римі. Однак в аеропорту інша справа. Вітати, обіймати і селфитись - з'їхались сюди!

Про те, що наша збірна має приземлитися о 15-тій, стало відомо ще зранку. Тож ближче до обіду люди почали стягуватися. Літак затримався приблизно на 2 години. І за цей час уболівальників ставало дедалі більше.

Гравці збірної до останньої миті не знали, що їм готують фани. Бо через ковідні обмеження до зали прильоту зась. Тож сцену спорудили прямо на парковці. Зустрічають наших футбольних зірок - зірки шоу-бізу.

Олег Собчук, лідер гурту "СКАЙ":

Можу сказати, що наші молодці. Без поразок нема перемог.

І ось вони виходять. Ті, хто здивували всю Європу на цьогорічному чемпіонаті. Виходять стомлені, не говіркі, але усміхнені. Ледь побачивши улюблених футболістів, натовп вибухає оваціями...

Далі одразу всі гуртом: команда, тренерський штаб, співаки і вболівальники виконують гімн. Здається, чи не найбільше народної любові дістається наставнику синьо-жовтих.

Андрій Шевченко, тренер збірнрої України з футболу:

Огромное спасибо, это очень важно..

Після промови тренера футболісти одразу попрощалися і поспішили у свій автобус. На мить ловимо хіба Олександра Зінченка, який роздав кілька автографів.