До речі, цього тижня футболки збірної та національні прапори стали топовим та дефіцитним товаром. Бо гру нашої збірної дивилися навіть ті, хто ніколи й футболом не цікавилися. Та окрім загального піднесення та емоцій, наша збірна ще й непогано підзаробила на чемпіонаті.

За дві перемоги та вихід у плей-офф Українська асоціація футболу отримає від УЄФА - 16 мільйонів євро призових! Тож яким був шлях нашої збірної на історичному для нас Євро-чемпіонаті? Богдан Вербицький

Від радощів та загальноукраїнської ейфорії. До розпачу лише один матч. Драматичне Євро, яке ми запам'ятаємо. Українська збірна, що увійшла в історію.

Андрій Ярмоленко, капітан збірної України з футболу:

Мы задержались дольше на этом турнире, чем такие команды, как Германия, Португалия.

Та Англія стала нашим вироком. Як підтримували збірну в останньому матчі на Євро? Що вболівальники думають про виліт України? І яким був шлях синьо-жовтих на Чемпіонаті Європи?

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Футбол - більше, ніж гра. По-справжньому розумієш цей вислів, або на трибунах, або тут, у фан-зоні столичного Палацу спорту. Тисячі людей із різних куточків країни приїхали сюди з однією думкою: підтримати наших хлопців, аби вони перемогли.

Сергія ми зустріли саме під час нанесення "бойового розфарбування". На столичну фан-зону чоловік приїхав заздалегідь, аби місце зайняти! Попросив намалювати прапор!

Сергій, вболівальник:

Україна - вперед!

Вікторія, вболівальниця:

Найчастіше дівчата просять намалювати сердечко, хлопці - прапор. Народу дуже багато. Не може стати, розігнути спину

Бо "наші" ж у чвертьфіналі, і відступати нікуди!

Сергій, вболівальник:

Перемога тільки перемога. 1:0. Мені досить буде.

Олександр, вболівальник:

Тільки на перемогу. Мені здається 2:0, або 2:1.

Олександр жартує: на футбол узяв "важку артилерію" фанів: маму й дружину. Всі вірили в перемогу. Бо характер наші гравці показали. Вболівали за хлопців не тільки українці! Ерік до Києва приїхав із Пакистану. Вдень працює в IT-компанії, а ввечері дивиться Євро.

Ерік, вболівальник:

Ваші хлопці - гарно грають. Ви показали хороший командний дух у матчі проти шведів. Якщо Україна заб'є першою, ви точно переможете.

До гри 15 хвилин. А на площі перед Палацом Спорту майже 15 тисяч людей, які зустрічають збірну - оплесками.

Україна, Україна, Україна!!!

Далі немов доповнена реальність. Бо гра, там, у Римі, за дві з половиною тисячі кілометрів, але через емоції натовпу враження, що грають за кілька метрів. Далі - круті лайфи і перегукування емоцій з плазми на людей. Все однаково. І ми наче поруч, а наче й ні.

Ось так хапатися за голову, у першому таймі, довелося не один раз. Причому від самого початку гри, бо пропустила Україна вже на 4-й хвилині. Але в перерві ніхто не розходиться. Бо шанси відігратися були великі.

В другому таймі - наші хлопці заб'ють.

Але забили знову англійці. Причому тричі. І у фан-зоні сльози розпачу. І в Римі, і в Києві.

Навіть попри розгромний програш та сльози, після фінального свистка всі аплодують збірній. Стоячи.

На годиннику 12, і європейська казка нашої збірної закінчилася. Закінчилася на стадії чвертьфіналу й під вигуки "Україна!". Чому? Тому що за гру нашої збірної не соромно, хлопці подарували емоції, голи і, звісно, історію.

І гра, і характер, і тренер до вподоби навіть нашим учорашнім суперникам - англійцям! Пола ми зустріли біля фан-зони. Хоча чоловік і був одягнутий у синьо-жовту футболку, його виказав шарф із трьома левами і червоним хрестом.

Пол, вболівальник:

Вітання вашій збірній. Ви відіграли хороший турнір, адже "з'їли" шведів і змусили прислухатися до вашої країни. Зінченко та Ярмоленко виклалися на повну. Але, на жаль для вас, Англія просто якісніша. Ми сильніші, але ви круті. І ми сподіваємося побачити вас на Чемпіонаті світу-2022. Любимо вас.

Головне питання - хто збірну на нього виводитиме? Перед Андрієм Шевченком стояло завдання - вивести нашу команду в раунд плей-оф. І, фактично, свою місію тренер виконав: ми вперше в історії вийшли з групи і вперше дійшли до чвертьфіналу.

Андрій Ярмоленко, капітан збірної України з футболу:

Не смотря на результат, что мы проиграли 4:0 сегодня, я горжусь тем, что нахожусь в этом коллективе и я считаю что для нашей сборной - это огромное достижение.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу:

Эта гора оказалась для нас неприступной и наверное нам ещё рано замахиваться брать такие горы.

Тож, чи будуть хлопці "підкорювати вершини" під керівництвом Андрія Миколайовича?

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу:

Как и Федерация должна будет принимать решение, так и я. На это есть время. Никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за турнир, который мы провели.

Загалом, - "на четвірочку", - каже футбольний експерт Артем Франков. Бо з групи вийшли "зі скрипом". Та й статистика не вражає: з п'яти матчів Україна перемогла у двох.

Артем Франков, футбольний експерт:

Всё таки этот способ "тушкой и чучелом" он всё таки даёт некий осадок. Могут посчитать, то что достигнуто уже выполненной программой. И дальше просто выйти поиграть в футбол.

У плей-оф ми вийшли, фактично, завдяки іншим збірним: Швеції, яка обіграла Польщу. Та Іспанії, що перемогла Словаччину. Але вже в 1/8 наші хлопці подарували справжнє свято. 2-1, у додатковий час, на останній хвилині, гол забив..

Артем Довбик, нападник збірної України з футболу:

Немного начал переживать, чтобы гол не отменили. Потому что у нас же есть ВАР. Очень много сообщений. Все были счастливы. Поэтому поспал мало.

Не виспалися тоді й усі українці! Бо святкували майже до ранку. Та ніч була, без перебільшення, найщасливіша в цьому році.

До речі, гол Артема Довбика увійшов в історію Чемпіонатів Європи! Український нападник обійшов навіть легендарного Платіні, бо забив найбільш пізній гол.

Артем Франков, футбольний експерт:

Именно победный. До этого, победный был у Платини. Самый поздний, в полуфинале 84 года Франция - Португалия 3:2. Вот говорят: "Ещё два года назад, Артём Довбык играл в городском парке Копенгагена за кубок" Ну и что?! Так у нас он вообще где-то на болоте где-то может сыграть, если у Днепра-1 будет соответствующая жеребьевка. Тоже мне, городской парк Копенгагена нашли себе трущобы.

Для більшості наших збірників цей Чемпіонат Європи - перший. І це ще одна особливість нашої команди. Бо ми - одні з наймолодших на турнірі. І наш тренер, до речі, теж. І перемога над Швецією стала емоційним вибухом для підопічних Шевченка.

Олександр Зінченко, півзахисник збірної України з футболу:

Мне очень сложно было, лично мне настроиться на эту игру потому что первые три игры - вылилось очень много критики.

У матчі зі Швецією були і страшні моменти. І йдеться не про небезпеку біля воріт наших збірників, а про їхнє здоров'я. Ці моторошні кадри із зігнутою ногою Артема Беседіна облетіли ЗМІ всього світу. Форвард "вилетів" мінімум на пів року.

Олександр Зінченко, півзахисник збірної України з футболу:

Я не видел этого эпизода с поля, но когда вернулся в раздевалку, мне стало аж не по себе.

Тож до нашого останнього матчу на Євро-2020 команда готувалася із втомою, і втратами. Та й Англія - суперник сильний! Британці й досі не пропустили на чемпіонаті жодного голу. До речі, за оцінками букмекерів, Україна програла одному з головних фаворитів Євро. Тож за результат - точно не соромно. А вже за рік чемпіонат світу в Катарі. Тож чекаємо там наших.

Георгій Бущан, воротар збірної України з футболу: