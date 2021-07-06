Безпілотний автобус на водневому паливі запустили в естонському місті Тарту. Поки що в тестовому режимі. Шестимісний транспорт передбачений для коротких поїздок. Допомагатиме пасажирам долати так званий "останній кілометр" - від великих транспортних вузлів до віддалених районів.

Водія в ньому немає, керувати автобусом можна дистанційно. Під час руху його двигун не виділяє вихлопних газів - лише водневу пару.

Райт Канарбік, головний інженер Інституту хімії Тартуського університету: