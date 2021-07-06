Погода в Украине начнет меняться уже в среду, 7 июля, на Ивана Купала. Дождей и гроз станет меньше, а температура немного повысится. Далее главным "зачинщиком" погоды в стране станет восточный антициклон.

По данным синоптика Наталки Диденко, 7 июля Украина "станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона с интересным и причудливым именем Kornelieke". При этом циклон все еще будет "сопротивляться" на "южном фронте". Поэтому грозовые дожди завтра вероятны на юге, востоке и в части центра.

Читайте также Приметы на Ивана Купала: что нельзя делать 7 июля

Днем 7 июля также вероятны дожди и грозы на западе из-за атмосферного фронта, который пожалует в эти области. А вот в праздничную ночь с 6 на 7 июля дожди вероятны лишь в южной части, восточных и центральных областях. На севере осадки не прогнозируются.

Температура воздуха повысится до +26+33 градусов, немного свежее будет в "зоне действия циклона" - на юге - от +24 до +28 градусов. "В дальнейшем антициклон таки добавит своим авторитетом - дожди из Украины вытеснит, жара усилится", - добавила синоптик.

В "Укргидрометцентре" также подтвердили, что после Ивана Купала - с 8 по 10 июля - в Украине будет царить антициклон с безоблачным небом и температурой +29+34 градуса. А вот на Ивана Купала, по данным ресурса, дожди и грозы еще останутся на юге страны.

В Киеве в ночь на Ивана ожидается +18+20 градусов. Днем 7-го в столице будет солнечно и жарко, +28+30 градусов. Осадки не предвидятся.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.