Як оцінювали та хто переміг?

Тероборона гартує міць. На Рівненському полігоні змагалися ті, хто першим зустрічатиме ворога у разі нападу. Вправлялися в стрільбі, відбивали атаки диверсантів та захищали рідні міста від противника.

Як оцінювали та хто переміг - дивіться в наступному матеріалі.

Дві з половиною сотні армійців із Західної України з'їхалися на рівненський полігон. Це ті, хто у разі можливого вторгнення ворога першими стане на захист наших домівок.

Передусім вправляються у влучності. Відточують навички у стрільбі з позицій - лежачи, стоячи та з коліна. У багатьох учасників вишколу за плечима чималий досвід.

Богдан, резервіст:

Спочатку Піски, Амбросівка, Авдіївка, потім Іловайськ. От в Іловайську получив поранення кульове в живіт потім три місяці госпіталів. Потім знов Авдіївка, Широкине. Нагадується все швидко. Це як на ровері раз попробував - більше нічо не треба.

А от знайти диверсійно-розвідувальну групу та ще й знешкодити її - завдання не з легких. Однак, бійці і з цим впоралися. Щоправда - за легендою, на відступах умовний ворог встиг усе замінувати.

Віталій Мегель, керівник інженерної підготовки:

Виявити міни, які були закладені попередньо. Їх помаркувати. Забезпечити прохід групи через мінне поле.

За легендою, на мінному полі стався вибух. Є поранені. І тут головне, кажуть військові медики не гаяти час.

Оксана Паламарчук, суддя з тактичної медицини:

Шину накладаємо. Друге - це спіральна пов'язка на грудну клітину, а також те, що вважається самим легшим, але не здається таким легким коли доходять до кінця 150 метрів - перенесення пораненого на собі.

Стрілецькі взводи оцінювали за чотирма критеріями: вогнева, інженерна, тактична підготовки та медицина. Усе це знає і вміє Світлана. Вона представляла волинську бригаду.

Світлана, резервістка:

Після того, як закінчилася волонтерська діяльність не могла бути байдужа залишатись, підписала контракт з Луцьким міським комісаріатом роти охорони. Відбула три роки і після цього підписала контракт з теробороною.

У разі широкомасштабної загрози саме ці люди мають прийти на допомогу регулярним військам.

Андрій Войлоков, начальник управління територіальної оборони оперативного командування "Захід":

Цей захід проведений вперше, на жаль за 30 років існування нашої незалежної держави. Іменно на кращий підрозділ територіальної оборони.

У підсумку кращим підрозділом тероборони стали бійці із Закарпаття. Друге місце вибороли львів'яни, а третє посіли бійці з Хмельниччини. Переможці представлятимуть оперативне командування "Захід" на загальноукраїнських змаганнях у жовтні.