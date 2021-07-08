ООН рекомендует Украине провести перепись населения [ Редактировать ]
Украине необходимо провести перепись населения, поскольку на сегодняшний день его точная численность неизвестна. Это важно для предоставления социально-экономических услуг и принятия решений. Об этом сообщает представитель ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефу Лубрани.
"Одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010-м", - сказала Лубрани на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
Представитель ООН подчеркнула, что важно провести перепись населения в Украине, поскольку на сегодняшний день неизвестна его точная численность.
"В последний раз это было 48 млн, сейчас население оценивается в 41,6 млн", - уточнила она.
По ее словам, важно провести новую перепись, чтоб каждый гражданин Украины был учтен. Это позволит украинскому правительству обеспечить предоставление социально-экономических услуг и принимать выверенные решения.
Ранее сообщалось, что ООН может приостановить все миротворческие миссии в мире.
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