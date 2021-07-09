Киевляне и гости столицы были удивлены необычным транспортным средством, которое промчалось улицами города. Один из очевидцев запечатлел на фото "неопознанный движущийся объект" и поделился им в Facebook-группе "Автомобильный Киев".

Внешне транспортное средство напоминает гибрид скутера и скейта с двигателем внутреннего сгорания. Пилот управляет дросселем при помощи выносного пульта управления, который располагается на уровне груди. Повороты совершаются наклоном тела, как на скейтборде.

В комментариях под фото одни участники группы приятно удивлены изобретательностью парня, другие увидели в этом транспорте потенциальную опасность как для самого водителя, так и для окружающих.

Вероятно, повозка переделана из газонокосилки, от которой была взята рама, двигатель, колеса и ручка управления газом. Стал также вопрос определения типа этого транспортного средства, к какому виду отнести этот "пепелац": электроскутерам, мотороллерам или малолитражным авто?

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве заметили редкий внедорожник Lamborghini стоимостью 11 миллионов. В то же время редкий Rolls-Royce за 18 миллионов заметили на МакДрайве во время карантина.

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