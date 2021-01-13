В Киеве заметили редкий внедорожник Lamborghini стоимостью 11 миллионов [ Редактировать ]
В столице Украины очевидцы заметили редкий экземпляр элитного полноприводного внедорожника Lamborghini Urus.
Автомобиль уникален тем, что построен на базе спортивного авто, но на одной платформе с Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.
Lamborghini Urus в Киеве
Пятиместный Lamborghini Urus был замечен проезжающим по Крещатику и Большой Васильковской улице. Очевидцы сфотографировали редкий на наших дорогах автомобиль и разместили его снимки в на Instagram-странице "topcars_u.a".
В Lamborghini Urus установлен 4.0 литровый V8 с двумя турбинами производства Audi. Силовая установка развивает мощность в 650 л.с, которая способна разогнать автомобиль до 305 км/ч.
Стоимость истальянского внедорожника-суперкара составляет 400 тысяч долларов или более 11 миллионов гривен.
Уже не первый раз в Киеве замечают очень дорогие автомобили. Ранее в Киеве замечен единственный в Украине Rolls-Royce за 21 миллион. Также по улицам столицы разъезжал внедорожник стоимостью 25 миллионов.
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