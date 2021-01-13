В столице Украины очевидцы заметили редкий экземпляр элитного полноприводного внедорожника Lamborghini Urus.

Автомобиль уникален тем, что построен на базе спортивного авто, но на одной платформе с Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

Lamborghini Urus в Киеве

Пятиместный Lamborghini Urus был замечен проезжающим по Крещатику и Большой Васильковской улице. Очевидцы сфотографировали редкий на наших дорогах автомобиль и разместили его снимки в на Instagram-странице "topcars_u.a".

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В Lamborghini Urus установлен 4.0 литровый V8 с двумя турбинами производства Audi. Силовая установка развивает мощность в 650 л.с, которая способна разогнать автомобиль до 305 км/ч.

Стоимость истальянского внедорожника-суперкара составляет 400 тысяч долларов или более 11 миллионов гривен.

Уже не первый раз в Киеве замечают очень дорогие автомобили. Ранее в Киеве замечен единственный в Украине Rolls-Royce за 21 миллион. Также по улицам столицы разъезжал внедорожник стоимостью 25 миллионов.