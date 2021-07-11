11 июля, в воскресенье, произошла страшная авария на Гостомельском шоссе. Как сообщает "Киев оперативный", перевернулась маршрутка с людьми.

Как сообщает "Киев оперативный", на месте ДТП много скорых, уже приехали патрульные и спасатели.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, в соцсетях люди пишут, что маршрутку подрезали.

"Из тех что на Академ, сзади другая ехала (я в ней была) , а ту маршрутку подрезали, и после того, как выехала на обочину, перевернулась", - сообщила свидетель ДТП.

Ранее мы писали, что во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека, инцидент произошел ночью в селе Козева Стрыйского района.

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