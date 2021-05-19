На трассе Киев - Чоп произошло смертельное тройное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС во Львовской области.
Отмечается, что инцидент произошел ночью в селе Козева Стрыйского района. В частности, столкнулись три автомобиля: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze.
"В результате ДТП погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, из автомобиля Renault Kangoo", - говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали погибших из автомобиля с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата.
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