В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода [ Редактировать ]
В понедельник, 12 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Погода резко ухудшилась. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.
Так, днем в Украине, кроме северо-западной части, грозы (І уровень опасности, желтый).
Дожди накроют южные, центральные, восточные регионы.
На сайте Укргидрометцентра указано, что дожди пройдут в Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Днепровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.
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