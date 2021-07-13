Рада рассмотри вопрос отставки Аваков: названа дата [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом сообщает УНН.
По данным издания, заявление уже 15 июля рассмотрит Верховная Рада.
В четверг Верховная Рада рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова.
Сам Аваков ситуацию не комментирует. Сегодня он находится в Ривненской области, где состоялись масштабные учения МВД.
Ранее президент Украины рассказывал о том, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых в деле об убийстве Павла Шеремета признают невиновными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украинцы стали немного больше доверять Министерству внутренних и дел и выше оценивать работу его главы Арсена Авакова
Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом
За провокування міграційної кризи нових санкцій проти Білорусі вимагає Литва
За зачиненими дверима політики розмовляли приблизно пів години, потому вийшли до журналістів
Депутати опозиційної партії "Єдиний національний рух" відмовляються працювати і вимагають відставки прем'єра Іраклія Гарібашвілі