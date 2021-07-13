Во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом сообщает УНН.

По данным издания, заявление уже 15 июля рассмотрит Верховная Рада.

В четверг Верховная Рада рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова.

Сам Аваков ситуацию не комментирует. Сегодня он находится в Ривненской области, где состоялись масштабные учения МВД.

Ранее президент Украины рассказывал о том, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых в деле об убийстве Павла Шеремета признают невиновными.

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