Отставка Авакова: Зеленский назвал главное условие [ Редактировать ]
В четверг, 20 мая, во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, глава государства сделал заявление о деле по убийству журналиста Павла Шеремета.
"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Но, скажу вам откровенно, я знаю в деталях, что происходит. Мне не все равно. Если незаконно было осуждено всех людей и они находились за решеткой, мне не все равно. Доказательств стопроцентных еще нет о том, что они невиновны или, что они виновны", - заявил президент.
Зеленский добавил, что поддерживает связь с обвиняемой Яной Дугар: "Сегодня утром Яна Дугар ... Мы переписываемся. Мне не все равно, что с этими людьми".
Он также рассказал, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых признают невиновными.
"Я вам об этом говорил. Это сложный вопрос. Если засудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром о том, может ли он остаться... Но в такой ситуации - нет", - добавил президент.
Ранее Зеленский назвал дальнейшие шаги в решении конфликта на Донбассе.
по теме
Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь
Также под домашним арестом останется другой фигурант дела Стерненко Руслан Демчук
Глава государства рассказал о том, когда состоится первый референдум и в каких условиях он пройдет
Владимира Зеленского, глава государства рассказал, как видит дальнейшие действия в прекращения конфликта на Донбассе
Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко