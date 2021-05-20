В четверг, 20 мая, во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, глава государства сделал заявление о деле по убийству журналиста Павла Шеремета.

"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Но, скажу вам откровенно, я знаю в деталях, что происходит. Мне не все равно. Если незаконно было осуждено всех людей и они находились за решеткой, мне не все равно. Доказательств стопроцентных еще нет о том, что они невиновны или, что они виновны", - заявил президент.

Зеленский добавил, что поддерживает связь с обвиняемой Яной Дугар: "Сегодня утром Яна Дугар ... Мы переписываемся. Мне не все равно, что с этими людьми".

Он также рассказал, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых признают невиновными.

"Я вам об этом говорил. Это сложный вопрос. Если засудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром о том, может ли он остаться... Но в такой ситуации - нет", - добавил президент.

Ранее Зеленский назвал дальнейшие шаги в решении конфликта на Донбассе.