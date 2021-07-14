Во Франции вспыхнули протесты из-за планов правительства ввести в ресторанах и общественном транспорте COVID-паспорта. Полиция применяет против манифестантов слезоточивый газ.

Об этом сообщает Le Figaro.

Жители Парижа и других городов страны вышли на акцию протеста после выступления президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о введении в ресторанах и общественном транспорте так называемых "санитарных пропусков". Это документ, который свидетельствует о вакцинации от коронавируса или отрицательном тесте на COVID. Призыв выйти на улицы распространялся через соцсети.

В Париже в акции принимают участие несколько сотен человек в разных районах столицы Франции. Протесты начались на площади Республики в полдень. Затем манифестанты попытались переместиться на бульвар Сен-Мартен, но были остановлены полицией. Правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ.

« LIBERTÉ ! »



Plusieurs milliers de manifestants contre le #PassSanitaire et le #VaccinObligatoire défilent à Paris.



Présence de très nombreux #GiletsJaunes.



Le cortège est largement encadré par les CRS. pic.twitter.com/UCediiU8ym — Clément Lanot (@ClementLanot) July 14, 2021

Акции протеста прошли в нескольких городах Франции. По данным полиции, опознано более 7,8 тысячи демонстрантов, в том числе в Монпелье, Марселе, Анси и Руане. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что Франция вводит обязательную вакцинацию.