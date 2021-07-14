Во Франции вспыхнули протесты против COVID-паспортов (видео) [ Редактировать ]
Во Франции вспыхнули протесты из-за планов правительства ввести в ресторанах и общественном транспорте COVID-паспорта. Полиция применяет против манифестантов слезоточивый газ.
Об этом сообщает Le Figaro.
Жители Парижа и других городов страны вышли на акцию протеста после выступления президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о введении в ресторанах и общественном транспорте так называемых "санитарных пропусков". Это документ, который свидетельствует о вакцинации от коронавируса или отрицательном тесте на COVID. Призыв выйти на улицы распространялся через соцсети.
В Париже в акции принимают участие несколько сотен человек в разных районах столицы Франции. Протесты начались на площади Республики в полдень. Затем манифестанты попытались переместиться на бульвар Сен-Мартен, но были остановлены полицией. Правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ.
La situation se tend à #Paris. Les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. #14Juillet #FeteNationale #Manif14Juillet #PassSanitaire #VaccinObligatoire pic.twitter.com/EE6GHD6FFZ— Yazid Bouziar (@ybouziar) July 14, 2021
« LIBERTÉ ! »— Clément Lanot (@ClementLanot) July 14, 2021
Plusieurs milliers de manifestants contre le #PassSanitaire et le #VaccinObligatoire défilent à Paris.
Présence de très nombreux #GiletsJaunes.
Le cortège est largement encadré par les CRS. pic.twitter.com/UCediiU8ym
Акции протеста прошли в нескольких городах Франции. По данным полиции, опознано более 7,8 тысячи демонстрантов, в том числе в Монпелье, Марселе, Анси и Руане. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что Франция вводит обязательную вакцинацию.
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