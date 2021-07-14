Папу Римского Франциска выписали из больницы в Риме. Глава Католической церкви находился в госпитале в течение десяти дней после операции на кишечнике.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

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Отмечается, что в течение десяти дней в госпитале Папа Римский ни разу не оставлял работу. В минувшее воскресенье Франциск провел еженедельную мессу с балкона 11-го этажа больницы. В частности, глава Католической церкви провел встречу с онкобольными детьми в одном из отделений медицинского учреждения.

Стоит отметить, что после удаления части легкого в детстве, Папа Римский регулярно обследуется на протяжении всей жизни.

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