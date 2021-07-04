Папе Римскому Франциску сделают операцию по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Об этом сообщает портал Vatican News.

"Папа Римский Франциск отправился сегодня в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника)", - говорится в заявлении Ватикана.

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Операцию 84-летнему понтифику проведут в воскресенье, 4 июля. Перед операцией Франциск провел традиционную воскресную проповедь, анонсировав свой визит в Будапешт, а затем в Словению 12-15 сентября.

Ранее "Подробности" сообщали, что президент Зеленский назвал Папу Римского "мировым моральным авторитетом" и пригласил в Украину.