Папа Римский попал в больницу [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Папе Римскому Франциску сделают операцию по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Об этом сообщает портал Vatican News.
"Папа Римский Франциск отправился сегодня в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника)", - говорится в заявлении Ватикана.
Операцию 84-летнему понтифику проведут в воскресенье, 4 июля. Перед операцией Франциск провел традиционную воскресную проповедь, анонсировав свой визит в Будапешт, а затем в Словению 12-15 сентября.
Ранее "Подробности" сообщали, что президент Зеленский назвал Папу Римского "мировым моральным авторитетом" и пригласил в Украину.
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