В ночь на 11 июля бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор уступил Дастину Порье в бою на турнире UFC 264. Ирландец получил перелом ноги в конце первого раунда.

Макгрегор успешно перенес операцию в больнице Лос-Анджелеса и обратился к своим подписчикам, сообщает sportnews.com.ua.

"Ребята, только что из операционной! Операция прошла отлично! Чувствую себя прекрасно! Шесть недель на костылях и возвращаемся к работе! Поехали! Боже, благослови", - написал Макгрегор в Twitter.

Отмечается, что Макгрегору вставили стержень в кость, а малоберцовая кость была зафиксирована пластинами и винтами.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины перенесет сложнейшую операцию.

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