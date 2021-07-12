Конор Макгрегор перенес сложную операцию [ Редактировать ]
В ночь на 11 июля бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор уступил Дастину Порье в бою на турнире UFC 264. Ирландец получил перелом ноги в конце первого раунда.
Макгрегор успешно перенес операцию в больнице Лос-Анджелеса и обратился к своим подписчикам, сообщает sportnews.com.ua.
"Ребята, только что из операционной! Операция прошла отлично! Чувствую себя прекрасно! Шесть недель на костылях и возвращаемся к работе! Поехали! Боже, благослови", - написал Макгрегор в Twitter.
Отмечается, что Макгрегору вставили стержень в кость, а малоберцовая кость была зафиксирована пластинами и винтами.
Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины перенесет сложнейшую операцию.
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