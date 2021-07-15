Військового, що поранив дитину, відправили під домашній арешт [ Редактировать ]
Військовику, який поранив дев'ятирічного хлопчика на Житомирщині, обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури.
Нагадаю, інцидент трапився у понеділок у Новоград-Волинському. Дитина зазнала наскрізного вогнепального поранення спини.
Чи сталося це унаслідок нещасного випадку - встановить слідство. Кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження". Пораненого хлопчика лікують в київському Охматдиті.
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