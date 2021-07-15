На Житомирщині дівчину запідозрили в вбивстві підлітка [ Редактировать ]
На Житомирщині в убивстві підлітка поліція підозрює неповнолітню дівчину. Тіло 14-річного жителя селища Сингаїв з ножовими пораненнями знайшли напередодні у руїнах старого будинку.
На місті події та в оселі підозрюваної виявили докази її причетності до злочину. Дівчину затримали, поліція шукає ймовірних співучасників убивства.
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